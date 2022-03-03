Луческу допоміг переїхати Сидорчуку

Тренер Динамо декілька днів тому залишив Україну, де російські війська ведуть війну проти мирного населення.

До речі "Толя, як ти будеш із цим жити": звернення до Тимощука, який "годує" Росію під час війни

Луческу перебрався на свою батьківщину – Румунію. Він розповів, що разом з ним поїхав Серій Сидорчук зі своєю родиною.

Зараз евакуйовані перебувають у місті Ясси. Луческу забезпечив транспортування та проживання гравця.

Згідно із вимогами загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів.

Виняток надається тим, хто має не менше трьох дітей, як у випадку із Сидорчуком.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!