Нашелся более интересный вариант: Луческу отказал бухарестскому Динамо и может возглавить сборную

Опытный Мирча Луческу в начале ноября 2023 покинул киевское Динамо. Несмотря на почтенный возраст, он заявил, что не думает заканчивать тренерскую карьеру и впоследствии может взяться за новую работу.

После отставки с поста главного тренера "бело-синих" ходили слухи, что 78-летний специалист может возглавить Бешикташ или Динамо Бухарест. С последними румынский специалист вел длительные переговоры и даже посетил последний матч в чемпионате.

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Луческу может сменить клубный футбол на работу со сборной

Однако они не окончились успехом. Сообщается, что Луческу в конце концов отказал родному клубу, который находится на предпоследней строчке в турнирной таблице румынской Лиги 1.

Все из-за того, что "Мистера" ждут в сборной Румынии. Титулованный тренер очень заинтересован возглавить национальную команду своей страны и ведет активные переговоры с представителями футбольной федерации.

Отметим, что сборная Румынии квалифицировалась на Евро-2024, не потерпев ни одного поражения в отборочном турнире. Она оказалась во второй корзине на жеребьевке к финальному турниру.

. Мирча Луческу уже работал главным тренером сборной Румынии. Он возглавлял ее в начале тренерской карьеры – с 1981 по 1986 год и участвовал в Евро-1984. Поэтому его возвращение через 40 лет на континентальное первенство выглядело бы очень символично.