Після відставки з посади головного тренера "біло-синіх" ходили чутки, що 78-річний спеціаліст може очолити Бешикташ або Динамо Бухарест. З останніми румунський фахівець вів тривалі перемовини та навіть відвідав їх останній матч у чемпіонаті.

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Луческу може змінити клубний футбол на роботу зі збірною

Проте вони не закінчилися успіхом. Повідомляється, що Луческу врешті-решт відмовив рідному клубу, який наразі перебуває на передостанній сходинці в турнірній таблиці румунської Ліги 1.

Усе через те, що на "Містера" чекають у збірній Румунії. Титулований тренер дуже зацікавлений очолити національну команду своєї країни та веде активні перемовини з представниками футбольної федерації.

Зазначимо, що збірна Румунії кваліфікувалася на Євро-2024, не зазнавши жодної поразки у відбірковому турнірі. Вона опинилася у другому кошику на жеребкуванні до фінального турніру.

Цікаво. Мірча Луческу вже працював головним тренером збірної Румунії. Він очолював її на початку тренерської кар'єри – з 1981 по 1986 рік та брав участь у Євро-1984 року. Тож його повернення через 40 років на континентальну першість виглядало б дуже символічно.