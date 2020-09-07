Ультрас киевского "Динамо" ответили наставнику Мирче Луческу на недавнее заявление в румынской прессе о том, что ему безразличны ультрас.

Ответ фанатской группы киевлян не заставил себя долго ждать. На своей странице в фейсбуке они остро ответили румынскому специалисту.

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"Этот печально известный провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее. К протестам нас подталкивает понятие принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, который сознательно много лет создавал конфронтации на ровном месте и ставил под сомнение любые достижения клуба "Динамо" Киев, его игроков и тренеров", – сказано в заявлении ультрас.

Также ультрас считают, что 75-летний румынский специалист никогда не сможет вписаться в категорию людей с хорошей репутацией:

Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерным является вывод – Луческу не место в "Динамо".

Конфликт ультрас и Луческу: главное

Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо"возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.

После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались возле клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

По причине давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.

Под руководством Луческу "Динамо" выиграло два матча – у донецкого "Олимпика" и "Шахтера".