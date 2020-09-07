Ультрас київського "Динамо" відповіли наставнику Мірчі Луческу на недавню заяву в румунській пресі про те, що йому байдужі ультрас.

Відповідь фанатської групи киян не змусила себе довго чекати. На своїй сторінці у фейсбуці вони гостро відповіли румунському фахівцеві.

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"Цей сумнозвісний провокатор стверджує, що до протестів нас хтось підштовхує. Ми віддаємо належне його теорії змови, але хочемо зазначити наступне. До протестів нас підштовхує поняття принципів та честі. Ми не можемо дозволити тренувати команду людині, яка свідомо багато років створювала конфронтації на рівному місці та ставила під сумнів будь-які здобутки клубу "Динамо" Київ, його гравців та тренерів", – сказано у заяві ультрас.

Також ультрас вважають, що 75-річний румунський спеціаліст ніколи не зможе вписатися до категорії людей з хорошою репутацією:

Нам важливо, щоб головним тренером команди була людина з хорошою репутацією, з якою можна було б налагоджувати зв'язок та разом крокувати до нових перемог. Очевидно, що Луческу ніколи не впишеться у подібну категорію тренерів, тому закономірним є висновок - Луческу не місце в "Динамо".

Конфлікт ультрас та Луческу: головне

Ультрас "Динамо" протестують проти приходу Мірчі Луческу на тренерський місток команди. Фанатів обурило, що "Динамо" очолив тренер, який 12 років працював у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.

Після призначення Луческу WBC Ультрас Динамо обіцяли протести. 28 липня ультрас зібралися біля клубного стадіону, де перебував Луческу. Фанати скандували: "Суркіси – ганьба "Динамо".

Унаслідок тиску фанатів Луческу подав у відставку, проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не прийняв її.

Під керівництвом Луческу "Динамо" виграло два матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря".