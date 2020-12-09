Луческу назвал четыре главных достижения Динамо в нынешнем сезоне
Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу 1:0 над Ференцварошем в Лиге чемпионов и выход в Лигу Европы.
Слова Луческу цитирует ТК "Футбол". Румынский наставник признал, что его подопечные играли против очень хорошей и мотивированной команды, которая хотела победить, "лезла вперед и делала все возможное для этого".
Как это было Динамо вырвало победу в Ференцвароша и вышло в плей-офф Лиги Европы: видео
Я доволен, что мы вышли в евровесну. Самое главное это результат, а игра уже на втором месте. Мы играли против великолепной команды на не самом лучшем поле, поэтому я доволен результатом. В перерыве сказал игрокам, что нам нужно быстрее выходить в атаку, ведь знали, что сопернику надо забивать и он будет открывать зоны.
"Усиление перед Лигой Европы? Мы с этой командой в хороших условиях. Заметьте, мы получили Суперкубок, лидируем в УПЛ, вышли в группу ЛЧ и обеспечили евровесну. Это приятно, ведь ребята растут, и дух победителя нужно заслужить", – сказал Луческу.
Динамо – Ференцварош: главное о матче
- 8 декабря Динамо принимало венгерский Ференцварош. Киевский клуб на мажорной ноте завершил кампанию в Лиге чемпионов, одержав первую победу.
- Динамо победило Ференцварош на НСК "Олимпийский" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил центральный защитник Денис Попов.
- Благодаря победе Динамо вышло в 1/16 финала Лиги Европы.
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