Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу 1:0 над Ференцварошем у Лізі чемпіонів і вихід у Лігу Європи.

Слова Луческу цитує ТК "Футбол". Румунський наставник визнав, що його підопічні грали проти дуже гарної і мотивованої команди, яка хотіла перемогти, "лізла вперед і робила все можливе для цього".

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Я задоволений, що ми вийшли у євровесну. Найголовніше це результат, а гра вже на другому місці. Ми грали проти чудової команди на не найкращому полі, тому я задоволений результатом. У перерві сказав гравцям, що нам потрібно швидше виходити в атаку, адже знали, що супернику потрібно забивати і він відкриватиме зони.

"Підсилення перед Лігою Європи? Ми з цією командою в хороших умовах. Зауважте, ми здобули Суперкубок, лідируємо в УПЛ, вийшли в групу ЛЧ і забезпечили євровесну. Це приємно, адже хлопці ростуть, і дух переможця потрібно заслужити", – сказав Луческу.

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