Після відходу з київського Динамо Мірча Луческу взяв творчу відпустку. 78-річний фахівець не збирається йти на пенсію та насолоджуватися відпочинком.

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Луческу нарозхват

За інформацією румунських ЗМІ, "Містер" може повернутися в київське Динамо. Титулованому тренеру запропонували посаду генерального директора "біло-синіх".

Також Луческу має пропозицію від бухарестського Рапіду. Наразі фахівець взяв час на роздуми. Остаточне рішення румун повинен прийняти до 1 червня.

До речі, 21 квітня Мірча Луческу відвідав матч Динамо – Полісся (3:0). Екстренер киян спостерігав за грою в компанії Сергія Реброва.

Довідка. Мірча Луческу покинув Динамо 3 листопада 2023 року. Відставка відбулася після програного українського "Ель-Классіко" проти Шахтаря (0:1).

Нагадаємо, що раніше кілька клубів були зацікавлені у співпраці з румуном. У ЗМІ називали французький Ліон, турецький Бешикташ, бухарестське Динамо та навіть італійська Рома. Однак тренер не поспішає приймати рішення до завершення сезону.