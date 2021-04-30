Мирча Луческу выиграл с Динамо Суперкубок Украины, досрочно оформил чемпионство и сыграет в финале национального кубка – такие достижения сложно будет переплюнуть. Об этом заявил Александр Денисов, объясняя, почему румынскому специалисту нужны новые вызовы.

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"Не исключено, что Мистер может уйти из Динамо в это летнее межсезонье. Вероятность ухода – только его собственное желание. Он может захотеть попробовать себя где-то еще на склоне лет, дать жару напоследок", – сообщил Денисов в своем шоу.

"По словам Мирчи, он выиграл все в Украине не только с Шахтером, но и с Динамо, это станет хорошей логической точкой. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя", – подвел итог известный ведущий .

Луческу в Динамо: главное