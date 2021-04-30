Мірча Луческу виграв з Динамо Суперкубок України, достроково оформив чемпіонство і зіграє у фіналі національного кубка – такі досягнення складно буде переплюнути. Про це заявив Олександр Денисов, пояснюючи, чому румунському фахівцеві потрібні нові виклики.

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"Не виключено, що Містер може піти з Динамо в це літнє міжсезоння. Вірогідність відходу - лише його власне бажання. Він може захотіти спробувати себе десь ще на схилі віку, дати жару наостанок", – повідомив Денисов у власному шоу.

"За словами Мірчі, він виграв все в Україні не тільки з Шахтарем, а й з Динамо, це стане гарною логічною точкою. Знаєте, це як якісні серіали, що не перегодовують глядача зайвим сезоном, а закінчуються вчасно", – підвів підсумок відомий ведучий.

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