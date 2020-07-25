Новий тренер "Динамо" Мірча Луческу поки не планує трансферів. Натомість він хоче переглянути тих гравців, які є на контракті в "Динамо".

Одним з таких футболістів є Владислав Супряга. Молодий форвард належить "Динамо", але цей сезон провів в оренді у СК "Дніпро-1". Тепер же Луческу хоче взяти його на збори "Динамо". Про це повідомляє "ТаТоТаке" з посиланням на власні джерела.

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За даними журналістів, Луческу вважає Супрягу потенційним гравцем основного складу.

Окрім того, на літній збір "Динамо" може відправитися ще один гравець, який виступав за "Дніпро-1" в оренді. Мова йде про Сергія Булецу. Обоє в складі збірної України U-20 стали чемпіонами світу у 2019 році.

Хто ще повернувся в "Динамо" з оренди

Супряга та Булеца – не єдині гравці, які прибудуть на перші збори "Динамо". З оренди в луганській "Зорі" до столичного клубу повернулися Богдан Лєднєв та Олександр Тимчик. Яка їх подальша доля в клубі – поки невідомо.

Гравці "Динамо" вперше зберуться 30 липня в Києві.