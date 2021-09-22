Де Дзерби родом из Брешии, футбольный клуб которой с 1991 по 1995 год тренировал Луческу. Итальянец в 13 лет посещал матчи местной команды и прекрасно помнит игры чемпионов Серии Б под руководством румынского специалиста.

К слову Первый трофей Де Дзерби или непобедимый Луческу: анонс на Суперкубок Украины Динамо – Шахтер

"Я хорошо помню ту Брешию, когда ее тренировал Луческу. Я был маленьким, но помню то время очень хорошо. Это была прекрасная команда: Дзилиани, Лудзарди, Домини, де Паола... Смотреть на нее было удовольствием, поскольку она любила начинать конструкцию из обороны, мяч всегда двигался низом", – сказал он.

Де Дзерби сравнил тогдашнего Луческу, как тренера, и теперешнего, найдя безусловные различия, которые пришли к титулованноу тренеру с опытом:

Сегодня, спустя годы, я вижу совсем другого Луческу: сейчас он любит играть длинными передачами, верхом, в особенности играть второй мяч. Но я ценю Луческу, потому что после стольких лет у него все так же есть страсть к футболу. Нужно ценить то, что он до сих пор работает на высоком уровне. Луческу – умный человек, хитрый человек.

Шахтер – Динамо: перед матчем

В Суперкубке Украины команды играли между собой 13 раз. Пять раз обладателями Кубка становились динамовцы. На две победы меньше у дончан. Еще пять поединков в основное время завершались мировыми.

Последний раз Динамо и Шахтер выходили на одно поле в апреле 2021 года. В той игре УПЛ киевляне минимально обыграли донецкий клуб на выезде (0:1). Единственный гол в том матче забил Карлос Де Пена.

Матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится 22 сентября. Стартовый свисток на НСК "Олимпийский" в Киеве прозвучит в 21:00.