Де Дзербі родом з Брешії, футбольний клуб якої з 1991-го по 1995 рік тренував Луческу. Італієць в 13 років відвідував матчі місцевої команди і прекрасно пам'ятає гри чемпіонів Серії Б під керівництвом румунського фахівця.

До слова Перший трофей Де Дзербі чи непереможний Луческу: анонс на Суперкубок України Динамо – Шахтар

"Я добре пам'ятаю ту Брешію, коли її тренував Луческу. Я був маленьким, але пам'ятаю той час дуже добре. Це була прекрасна команда: Дзіліані, Лудзарді, Доміні, Де Паола... Дивитися на неї було задоволенням, оскільки вона любила починати конструкцію з оборони, м'яч завжди рухався низом", – сказав він.

Де Дзербі порівняв тодішнього Луческу, як тренера, і нинішнього, знайшовши безумовні відмінності, які прийшли до титулованого тренера з досвідом:

Сьогодні, через роки, я бачу зовсім іншого Луческу: зараз він любить грати довгими передачами, верхи, в особливості грати другий м'яч. Але я ціную Луческу, тому що після стількох років у нього все так же є пристрасть до футболу. Потрібно цінувати те, що він до сих пір працює на високому рівні. Луческу – розумна людина, хитра людина.

Шахтар – Динамо: перед матчем

У Суперкубку України команди грали між собою 13 разів. П'ять разів володарями кубка ставали динамівці. На дві перемоги менше у донеччан. Ще п'ять поєдинків в основний час завершувались мировими.

Востаннє Динамо та Шахтар виходили на одне поле у квітні 2021 року. У тій грі УПЛ кияни мінімально обіграли донецький клуб на виїзді (0:1). Єдиний гол у тому матчі забив Карлос Де Пена.

Матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток на НСК "Олімпійський" у Києві пролунає о 21:00.