Луческу дал добро: в Италии проходят переговоры по трансферу Супряги в Дженоа

21-летний нападающий Владислав Супряга близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. На замену Динамо придет Дженоа, с которым уже ведут переговоры.

Переход в Серию А все ближе

В одном из центральных отелей Милана состоялась встреча представителей Дженоа и Динамо. За круглым столом обсуждался потенциальный трансфер Владислава Супряги.

К теме Середняк Серии А сделал предложение чемпиону мира по Динамо: сумма трансфера

Итальянский клуб является наиболее близким к подписанию нападающего чемпиона УПЛ. Сколько готовы заплатить за чемпионат мира в составе сборной Украины U-20? Точная сумма, которую Дженоа может отдать за динамовца, не сообщается. В информационном пространстве летали разные цифры. Вроде бы руководство итальянцев предлагало за трансфер Супряги 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Владислава.

Ранее "ТаТоТаке" сообщал, что клуб Серии А был готов выложить за переход украинского форварда 7-8 миллионов евро. Главный тренер Динамо Мирчи Луческу похоже перестал видеть перспективу в Супряге и дал добро на его трансфер.

Также итальянцы раздумывают над арендой нападающего. Речь может идти об аренде с правом обязательного выкупа футболиста. Возможный вариант – 1+9 миллионов евро.

В прошлом сезоне потенциально новый клуб украинца с 42 очками занял 11 строчку.

Отметим, что Супряга принял участие в предпоследнем спарринге Динамо на сборах в Австрии. Однако вынужденно покинул поле на 69-й минуте из-за травмы левого бедра. О серьезности травмы и сроках восстановления пока не сообщается.