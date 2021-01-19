18 января киевское Динамо провело первый матч в 2021 году. Соперником был лидер польской Екстраклясы Легия из Варшавы, которая выиграла поединок – 2:0.

Итог матча сильно расстроил Мирчу Луческу. Об этом пишет телеграм-канал "Динамо Киев инсайд".

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"После вчерашнего поражения на орехи досталось всем ее участникам. От Луческу. Максималист, привык играть на победу в любом матче. Потому и злился. И больше – от продемонстрированного уровня игры, чем от самих 0:2", – написал источник.

Этот телеграм-канал напрямую связывают с Динамо, его ведут люди приближенные к руководству команды. Не раз на канал нападали именно за то, что они отбеливают действия боссов или Мирчи Луческу.

Что сказал помощник Луческу

Помощник Луческу Эмилиан Карас также проанализировал товарищеский поединок против Легии.

"Этот контрольный матч мы воспринимали, как тренировку. Ребята работают на фоне нагрузок, в режиме двухразовых занятий. Было видно, что им не хватало свежести – это нормально. Идет рабочий процесс. Что касается самой игры, в целом, соперник нас опережал в движении, мобильности, они были свежее и лучше играли в пас. К сожалению, мы допускали много ошибок при игре без мяча, и с ним, не доводили атаки до логического завершения", – цитирует Караса официальный сайт киевского клуба.

К слову. Следующий матч Динамо проведет уже 21 января. Соперником станет чемпион Беларуси – солигорский Шахтер.