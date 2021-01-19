18 січня київське Динамо провело перший матч у 2021 році. Суперником був лідер польської Екстракляси Легія з Варшави, яка виграла поєдинок – 2:0.

Підсумок матчу сильно засмутив Мірчу Луческу. Про це пише телеграм-канал "Динамо Київ Інсайд".

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"Після вчорашньої поразки на горіхи дісталося всім її учасникам. Від Луческу. Максималіст, звик грати на перемогу в будь-якому матчі. Тому і злився. І більше – від продемонстрованого рівня гри, ніж від самих 0:2", – написало джерело.

Цей телеграм-канал безпосередньо пов'язують з Динамо, його ведуть люди наближені до керівництва команди. Не раз на канал нападали саме за те, що вони відбілюють дії босів або Мірчі Луческу.

Що сказав помічник Луческу

Помічник Луческу Еміліан Карас також проаналізував товариський поєдинок проти Легії.

"Цей контрольний матч ми сприймали, як тренування. Хлопці працюють на фоні навантажень, у режимі дворазових занять. Було видно, що їм не вистачало свіжості – це нормально. Йде робочий процес. Що стосується самої гри, в цілому, суперник нас випереджав у русі, мобільності, вони були свіжішими і краще грали в пас. На жаль, ми припускалися багатьох помилок при грі і без м'яча, і з ним, не доводили атаки до логічного завершення", – цитує Караса офіційний сайт київського клубу.

До слова. Наступний матч Динамо проведе вже 21 січня. Суперником стане чемпіон Білорусі – солігорський Шахтар.