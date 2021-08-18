Ложь и дезинформация: сын Маркевича не хотел работать в сборной Украины
Источник:Футбол 1/2/3
Главный наставник Мариуполя Остап Маркевич опроверг информация о том, что мог войти в тренерский штаб сборной Украины, если бы команду возглавил его отец и легенда футбола Мирон Маркевич. Он назвал такую информацию ложью.
"Мне нечего комментировать такую ложь"
Еще ранее в СМИ начали сообщать информацию, что если бы национальную команду возглавил Мирон Маркевич, то в его штаб непременно вошел бы его сын и тренер Остап Маркевич. Сам тренер Мариуполя прокомментировал эти слова.
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Остап Маркевич работает с Мариуполем с августа 2020 года. Наставник не собирался менять клубную работу на тренировку сборной Украины. Он назвал эти слухи дезинформацией и ложью: "Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда".
Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такую ложь. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии,
– заявил специалист.
- Маркевич-младший имеет действующее соглашение с "азовцами" до конца июня 2022 года.
- Мариуполь крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ. За четыре тура команда набрала лишь одно очко.
- Свой следующий матч Мариуполь проведет 22 августа дома против луганской Зари.