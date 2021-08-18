Ложь и дезинформация: сын Маркевича не хотел работать в сборной Украины

18 августа 2021 , 09:42
Читати новину українською

Источник:

Футбол 1/2/3

Главный наставник Мариуполя Остап Маркевич опроверг информация о том, что мог войти в тренерский штаб сборной Украины, если бы команду возглавил его отец и легенда футбола Мирон Маркевич. Он назвал такую информацию ложью.

"Мне нечего комментировать такую ​​ложь"

Еще ранее в СМИ начали сообщать информацию, что если бы национальную команду возглавил Мирон Маркевич, то в его штаб непременно вошел бы его сын и тренер Остап Маркевич. Сам тренер Мариуполя прокомментировал эти слова.

Вот так Официально: сборная Украины по футболу получила нового главного тренера

Остап Маркевич работает с Мариуполем с августа 2020 года. Наставник не собирался менять клубную работу на тренировку сборной Украины. Он назвал эти слухи дезинформацией и ложью: "Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда".

Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такую ​​ложь. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии,
заявил специалист.

  • Маркевич-младший имеет действующее соглашение с "азовцами" до конца июня 2022 года.
  • Мариуполь крайне неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ. За четыре тура команда набрала лишь одно очко.
  • Свой следующий матч Мариуполь проведет 22 августа дома против луганской Зари.
Автор: Софія Кулай