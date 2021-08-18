"Мені нема чого коментувати таку брехню"

Ще раніше у ЗМІ почали повідомляти інформацію, якщо національну команду очолив Мирон Маркевич, то у його штаб неодмінно увійшов би його син та тренер Остап Маркевич. Сам тренер Маріуполя прокоментував ці слова.

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Остап Маркевич працює з Маріуполем із серпня 2020 року. Наставник не збирався змінювати клубну роботу на тренування збірної України. Він назвав ці чутки дезінформацією та брехнею: "Напевно, я б себе не поважав, якби погодився на такі речі. Ми ніколи навіть не говорили про це з батьком. Це повна неправда".

Це відверта дезінформація. Мені нема чого коментувати таку брехню. На цьому етапі мене не цікавить робота в збірній, тому що я ще не готовий до такої інтервальної роботи. Мені хочеться працювати більше в клубній стратегії,

– заявив спеціаліст.