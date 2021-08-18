"Мне нечего комментировать такую ​​ложь"

Еще ранее в СМИ начали сообщать информацию, что если бы национальную команду возглавил Мирон Маркевич, то в его штаб непременно вошел бы его сын и тренер Остап Маркевич. Сам тренер Мариуполя прокомментировал эти слова.

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Остап Маркевич работает с Мариуполем с августа 2020 года. Наставник не собирался менять клубную работу на тренировку сборной Украины. Он назвал эти слухи дезинформацией и ложью: "Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда".

Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такую ​​ложь. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии,

– заявил специалист.