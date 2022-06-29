Еще один шанс помочь украинцам

Поединок состоится на домашнем стадионе Лозанны "Стад де ля Тюильер". Стартовый свисток судьи раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Матч против Лозанны станет вторым для Динамо по прибытии на сборы в Швейцарию. В первой встрече подопечные Мирчи Луческу расписали мировую 1:1 с второлиговым Ивердоном. Единственный гол в составе киевлян забил Александр Яцик. Интересно, что динамовцы первыми открыли счет в матче, но удержать победу не сумели.

Уже на днях в расположение прибудут игроки из сборной Украины и два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзера. О последнем в СМИ появляются слухи, что польский защитник не останется у Динамо, а уже ищет новый клуб.

Динамо – Лозанна: онлайн-трансляция матча

К слову. После поединка против Лозанны киевлян ждет контрольный спарринг против еще одного швейцарского клуба – Сена. Поединок состоится 2 июля в 15.00 по Киеву.