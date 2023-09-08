На носу решающие игры: Италия потеряла двух ключевых футболистов в преддверии матча с Украиной

Из состава итальянской команды выпали два ведущих футболиста. Они не помогут своему коллективу в ближайшие матчи отбора в Евро.

Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной. Речь идет о Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьезе.

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У Украины нет права на ошибку

У "лазурной" сборной возникли трудности перед важными матчами квалификации к Евро-2024. Дело в том, что расположение коллектива покинули два ведущих итальянских футболиста, а именно полузащитник Ромы и вингер Ювентуса Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза соответственно. Оба исполнителя получили повреждения из-за чего отправились домой, поэтому не смогут помочь своей главной команде в ближайших поединках в рамках отбора в континентальный турнир.

Интересно, что "Скуадра Адзурра" ждут две очень веские встречи, а именно против Северной Македонии, которая состоится 9 сентября, а также со сборной Украины (12 сентября), которая является одним из главных конкурентов итальянцев за право на выход на Евро-2024. "Лазуру" – топовый коллектив, поэтому команда точно будет иметь достойную замену Пеллегрини и Кьези. Также стоит отметить, что предстоящие поединки в квалификации станут дебютными для нового тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, которая за два матча отбора получила три балла и занимает третье место в группе (первые – англичане, вторые – украинцы).

Кьеза и Пеллегрини в этом сезоне

Федерико Кьеза в нынешней кампании отыграл три матча за Ювентус, в которых успел забить два гола. Также вингер помог сборной Италии занять "бронзовую" строчку Лиги наций, отличившись в решающей встрече в ворота Нидерландов. В общей сложности Кьеза провел за "лазурную" команду 45 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Пелегрини, в свою очередь, в этом сезоне сыграл два матча в футболке Ромы, однако результативными действиями не отличался. В игре за третье место в Лиге наций полузащитник отыграл всего 6 минут. В общей сложности Пеллегрини успел провести за сборную Италии 25 матчей, в которых также забил 5 раз и отдал 1 ассист.