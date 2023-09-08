Італія втратила двох ключових гравців перед матчем з Україною. Мова йде про Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єзу.

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В України немає права на помилку

У "лазурової" збірної виникли труднощі перед важливими матчами кваліфікації до Євро-2024. Діло в тому, що розташування колективу покинули два провідні італійські футболісти, а саме півзахисник Роми та вінгер Ювентуса Лоренцо Пеллегріні та Федеріко К'єза відповідно. Обидва виконавці отримали пошкодження через що відправились додому, тому не зможуть допомогти своїй головній команді у найближчих поєдинках рамках відбору до континентального турніру.

Цікаво, що на "Скуадра Адзурра" чекають дві дуже вагомі зустрічі, а саме проти Північної Македонії, котра відбудеться 9-го вересня, а також зі збірної України (12-го вересня), яка є одним із головних конкурентів італійців за право на вихід на Євро-2024. "Лазурові" – топовий колектив, тому команда точно матиме достойну заміну Пеллегріні та К'єзі. Також варто відзначити, що майбутні поєдинки у кваліфікації стануть дебютними для нового тренера збірної Італії Лучано Спаллеті, яка за два матчі відбору здобула три бали та посідає третю сходинку у групі(перші – англійці, другі – українці).

Нагадаємо. Збірна України перед італійцями, 9-го вересня зустрінеться із збірної Англії, яку "синьо-жовтим" всього лиш раз у історії вдавалося перемогти. "Трьом левам" із українцями не допоможе низка провідних гравців, таких як: Александр-Арнольд, Джеймс, Маунт, Мінгс, Стоунс та Шоу. Наша головна збірна напередодні гри з англійцями та італійцями втратила Миколу Шапаренка, замість якого викликали Олександра Піхальонка. також під питанням участь Андрія Ярмоленка.

К'єза та Пеллегріні у цьому сезоні