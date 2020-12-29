Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес категорично відмовляється від проведення реваншу з Василем Ломаченком. Американець вступив у сварку з поліцейським, який вимагав його знову вийти на ринг з українцем.

Ще перед поєдинком американська сторона довго не могла підписати угоду бою. Тривалий час велись перемовини щодо гонорару Теофімо Лопеса. Та все ж таки вийшло вмовити американця. А от пункт реваншу у контракті був відсутній, пише 24 канал.

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Боксерська спільнота розділилась на тих, хто хоче побачити боксерів на одному ринзі та на тих, хто не бачить сенсу організовувати реванш. З прихильником першого варіанту зіткнувся Лопес на вечорі боксу, коли давав інтерв'ю представникам ЗМІ.

В один момент поліцейський крикнув у сторону американця на що він миттєво відреагував. Правоохоронець почав вимагати Лопеса провести бій з Ломаченком. Такі заяви не сподобались боксеру на що він відповів. Між обома розпочалась словесна перепалка.

Схоже, вболівальники неабияк хочуть знову побачити боксерів на спільному ринзі.

Ломаченко – Лопес: відсутність реваншу

У поєдинку Лопес досить таки легко переважав Ломаченка, який на ринзі виглядав доволі блякло. Заслужена перемога американця у 12-раундовому бою. Після поєдинку українська сторона заявила, що воліє організувати ще один бій-реванш. Але команда Теофімо стоїть на своїй принциповій думці. Вони не мають мотивації проводити другий бій з українцем. Лопес не бачить такого реваншу, якщо він все одно переможе.

Американська команда так категорично заперечує реванш, що з'явились думки, що вони просто бояться другого бою з українцем та поразки свого підопічного. Такої думки дотримується менеджер українця Егіс Клімас.

Ломаченко теж готовий вийти ще раз з Теофімо після того, як у січні зможе повернутись до повноцінних тренувань. Що стосується поєдинків, то тут український боксер вийде на ринг не раніше весни 2021-го року. Лопес повинен провести обов'язковий захист титулу з обов'язковим претендентом IBF Джорджем Камбососсом.

Словесна перепалка Лопеса з поліцейським