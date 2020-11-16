Лопес требует "выбросить" Ломаченко из рейтинга лучших боксеров мира
Американский боксер Теофимо Лопес поднялся в рейтинге P4P (лучшие боксеры мира независимо от весовой категории). Прогрессу Лопеса поспособствовала победа над Василием Ломаченко.
23-летний абсолютный чемпион мира в легком весе Лопес недоволен, что в рейтинге P4P нашлось место и Ломаченко. Об этом сообщает Talk Sport.
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Это потрясающе. Я считаю, что пятерка лучших – это мое место. Что мне не нравится, так это то, что я и Лома рядом друг с другом. Выбросьте его,
- сказал Лопес.
Безумие видеть себя в рейтинге
Вместе с тем, Лопес заявил, что счастлив находиться среди лучших боксеров мира.
"На самом деле, просто безумие видеть свое имя в этом рейтинге. Увидеть, что из многих, многих боксеров в мире, ты входишь в пятерку лучших. Это показывает мне, что мы делаем что-то большое. Я очень счастлив и очень благодарен тем, кто признал меня за всю тяжелую работу и все то, что мы сделали", – сказал Лопес.
- В рейтинге P4P, который опубликовал журнал The Ring, Лопес занимает 6-ю позицию, Ломаченко – 7-ю.
- В рейтинге ESPN Теофимо занял 5 – е место, Василий – 6-е.
- В рейтинге TBRB Ломаченко сейчас десятый, когда Лопес занимает 7-е место. BWAA пока не обновляла рейтинг.
Что такое P4P?
Термин, используемый в боксе в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории. Рейтинг P4P составляют несколько изданий. Самый авторитетный журнал The Ring. Также идентичный рейтинг выходит в TBRB, BoxRec, BWAA и ESPN.
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