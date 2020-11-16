Американский боксер Теофимо Лопес поднялся в рейтинге P4P (лучшие боксеры мира независимо от весовой категории). Прогрессу Лопеса поспособствовала победа над Василием Ломаченко.

23-летний абсолютный чемпион мира в легком весе Лопес недоволен, что в рейтинге P4P нашлось место и Ломаченко. Об этом сообщает Talk Sport.

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Это потрясающе. Я считаю, что пятерка лучших – это мое место. Что мне не нравится, так это то, что я и Лома рядом друг с другом. Выбросьте его,

- сказал Лопес.

Безумие видеть себя в рейтинге

Вместе с тем, Лопес заявил, что счастлив находиться среди лучших боксеров мира.

"На самом деле, просто безумие видеть свое имя в этом рейтинге. Увидеть, что из многих, многих боксеров в мире, ты входишь в пятерку лучших. Это показывает мне, что мы делаем что-то большое. Я очень счастлив и очень благодарен тем, кто признал меня за всю тяжелую работу и все то, что мы сделали", – сказал Лопес.

Стоит внимания. В октябре Лопес единогласным решением судей победил украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В рейтинге P4P, который опубликовал журнал The Ring, Лопес занимает 6-ю позицию, Ломаченко – 7-ю.

В рейтинге ESPN Теофимо занял 5 – е место, Василий – 6-е.

В рейтинге TBRB Ломаченко сейчас десятый, когда Лопес занимает 7-е место. BWAA пока не обновляла рейтинг.