Американський боксер Теофімо Лопес піднявся у рейтингу p4p (найкращі боксери світу незалежно від вагової категорії). Прогресу Лопеса посприяла перемога над Василем Ломаченком.

23-річний абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Лопес незадоволений, що в рейтингу p4p знайшлося місце і Ломаченку. Про це повідомляє Talk Sport.

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Це приголомшливо. Я вважаю, що п'ятірка найкращих – це моє місце. Що мені не подобається, так це те, що я і Лома поруч один з одним. Викиньте його,

– сказав Лопес.

Безумство бачити себе у рейтингу

Разом з тим, Лопес заявив, що щасливий перебувати серед найкращих боксерів світу.

"Насправді, просто безумство бачити своє ім'я в цьому рейтингу. Побачити, що з багатьох, багатьох боксерів у світі, ти входиш в п'ятірку кращих. Це показує мені, що ми робимо щось велике. Я дуже щасливий і дуже вдячний тим, хто визнав мене за всю важку роботу і все те, що ми зробили", – сказав Лопес.

До уваги. У жовтні Лопес одноголосним рішенням суддів переміг українця Василя Ломаченка і став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

У рейтингу P4P, який опублікував журнал The Ring, Лопес займає 6-у позицію, Ломаченко – 7-у.

У рейтингу ESPN Теофімо зайняв 5-е місце, Василь – 6-е.

У рейтингу TBRB Ломаченко наразі десятий, коли Лопес посідає 7-е місце. BWAA поки не оновлювала рейтинг.