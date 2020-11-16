Наставник не только успевает делиться впечатлениями, которые его переполняют после победы его сына 17 октября над боксером из Украины, но и уже даже подыскал Ломаченко потенциального соперника. О кандидате Лопес-старший рассказал в интервью ютуб-каналу Johnny's Fight Palace.

Стоящее внимания Ломаченко боялся: Лопес-старший об идеальном бое сына против украинца

Соперник для Ломаченко

По мнению отца Теофимо, главным претендентом на бой против боксера из Украины может быть Джервонта Дэвис.

По его словам, американец хороший соперник для украинца. Если он отправит Ломаченко в нокаут, то сможет рассчитывать на бой против его сына.

"Я надеюсь, что Дэвис продолжит делать то, что делает, и они с Теофимо подерутся в будущем. Главная задача – не уходить от поединков и побеждать. Я считаю, что в следующем бою Джервонта должен встретиться с Ломаченко. Пусть встретится с Василием, а мы посмотрим, что он сможет с ним сделать. Это хороший бой, – заявил тренер.

Кто такой Джервонта Дэвис?

Американский боксер, дебютировавший на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес. Интересы боксера из США представляет Флойд Мейвезер-младший.

Добавим, что ранее Дэвис насмехался над с украинским боксером. Американец во время своей тренировки решил спародировать Василия, который перед своими поединками подпрыгивает в углу ринга.