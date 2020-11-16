Ломаченко боялся: Лопес-старший об идеальном бое сына против украинца
Теофимо Лопес-старший продолжает восхищаться победой своего сына над Василием Ломаченко. Американец считает, что этот бой был идеальным, чтобы завершить его нокаутом.
В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопесу удалось нанести поражение Василию Ломаченко и увести из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Лопес-старший не перестает восхищаться победой сына. Впечатлениями американец поделился в интервью ютуб-каналу Johnny's Fight Palace.
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Страх украинца
Тренер признался, что во втором раунде Теофимо почти удалось положить Ломаченко на канвас. Но украинец постоянно отходил в сторону, чтобы уклониться от ударов соперника.
Американцу же удалось несколько раз попасть в боковую часть головы. После этих ударов Василий полностью почувствовал мощность Лопеса-младшего, которая заставила боксера из Украины несколько потерять равновесие на ринге.
"Ломаченко боялся Теофимо. Это был идеальный бой для нашей команды, чтобы одержать победу нокаутом. Все дело в его стиле – вперед-назад, вперед-назад. Но в последних восьми раундах этот засранец двигался только назад", – подытожил Лопес-старший.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Боксеры провели на ринге все 12 раундов, но по решению судейских записок победил американец.
- Все бы ничего, если бы оценки женщины-судьи Ледерман значительно не отличались от баллов других рефери. Джули отдала Ломаченко только один раунд в бою. После чего украинская сторона резко высказалась в ее сторону. Менеджер Ломаченко вообще заявил, что сделает все возможное, чтобы она больше не судила бои с участием его боксеров.
- После поединка оба спортсмена были прооперированы.
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