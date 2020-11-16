Варте уваги Ломаченко боявся: Лопес-старший про ідеальний бій сина проти українця

Суперник для Ломаченка

На думку батька Теофімо, головним претендентом на бій проти боксера з України може бути Джервонта Девіс.

За його словами, американець хороший суперник для українця. Якщо він відправить Ломаченка у нокаут, то зможе розраховувати на бій проти його сина.

"Я сподіваюся, що Девіс продовжить робити те, що робить, і вони з Теофімо поб'ються в майбутньому. Головне завдання – не йти від поєдинків і перемагати. Я вважаю, що в наступному бою Джервонта повинен зустрітися з Ломаченком. Нехай зустрінеться з Василем, а ми подивимося, що він зможе з ним зробити. Це хороший бій", – заявив тренер.

Хто такий Джервонта Девіс? Американський боксер, який дебютував на професійному рингу у 2013 році. У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу. Інтереси боксера із США представляє Флойд Мейвезер-молодший.

Додамо, що раніше Девіс глузував з українського боксера. Американець під час свого тренування вирішив спародіювати Василя, який перед своїми поєдинками підстрибує в кутку рингу.