Лопес-старший знайшов суперника для Ломаченка
/ Getty Images
Батько та тренер абсолютного чемпіона світу у легкій Теофімо Лопеса вже підшукав наступного суперника для Василя Ломаченка. Лопес-старший запропонував українцю провести бій проти Джервонти Девіса.
Наставник не лише встигає ділитись враженнями, які його переповнюють після перемоги його сина 17 жовтня над боксером з України, а й вже навіть підшукав Ломаченку потенційного суперника. Про кандидата Лопес-старший розповів у інтерв'ю ютуб-каналу
Johnny’s Fight Palace.