Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса здивував українських фанатів боксу своїм тостом і передав привіт легендарним братам Кличкам.

Під час вечері з юристом Микитою Ковальчуком, який раніше працював адвокатом Олександра Усика, а зараз співпрацює з кривдником Василя Ломаченка Лопес-старший підняв келих зі словами "Viva Ukraine" ("Слава Україні") і випив за майбутнє президентство одного з братів, не називаючи імені.

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Американець також пообіцяв незабаром приїхати в Україну.

"Привіт усім українцям, а особливо братам Кличкам. Скоро ми будемо в Україні, друзі. Люблю вас. За нового президента України – Кличко", – сказав батько Теофімо.

Крім кількох реплік про нашу країну Лопес-старший в черговий раз висловився про сенсаційну перемогу сина над Ломаченком, заявивши, що ніколи в ній не сумнівався.

Ломаченко – Лопес: що відомо про бій

Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань. Він воліє провести бій-реванш з Теофімо, але американець навідріз відмовляється від ще одного поєдинку з Василем.

Найбільшою помилкою українця було те, що в угоді поєдинку не було пункту про реванш.

Відео тосту Лопеса-старшого