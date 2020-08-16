Боксер Роландо Ромеро считает, что обладатель титула IBF Теофимо Лопес нанесет второе поражение Василию Ломаченко. Американец отправит украинца в нокаут.
По мнению Ромеро, Лопес положит на ринг Ломаченко примерно в 5-6 раунде, сообщает
Boxingscene.
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По словам американца, Теофимо нокаутирует украинца правой рукой, которой победил Линареса. Лопес очень быстрый и точный боксер.
Он искренне будет радоваться победе земляка. Лопес много работал, чтобы получить высокий результат. Если Теофимо будет праздновать успех в этом поединке, он заберет пояса у Ломаченко и станет звездой бокса.
Ломаченко – Лопес: главное
Бой Ломаченко – Лопес за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке. Но помехой стал коронавирус. Бой перенесли на неопределенный срок. Однако не отменили.
После этого промоутеры начали искать другие варианты проведения поединка. Главным было то, какова будет ситуация с коронавирусом. Ведь они хотели провести бой со зрителями, чтобы дополнительно заработать на билетах.
Сначала звучала идея провести бой еще в сентябре. Но от нее пришлось отказаться, ведь свободных дат на проведение столь масштабного поединка не оказалось. Впоследствии чаще всего боксеры и промоутеры говорили о 3 октября. Ломаченко и Лопес согласились на такое, однако оставалось подписать соглашение и с транслятором.
Далее Лопеса не устроил гонорар, который ему предложили организаторы боя, но стороны все-таки пришли к согласию. В итоге, гонорар Теофимо составит около 2 миллионов долларов. При этом изначально планировалось 1,25 миллиона. Украинец заработает за эту встречу около 2,7 миллиона долларов.
Теперь же бой запланирован на 17 октября.