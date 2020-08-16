Боксер Роландо Ромеро считает, что обладатель титула IBF Теофимо Лопес нанесет второе поражение Василию Ломаченко. Американец отправит украинца в нокаут.

По мнению Ромеро, Лопес положит на ринг Ломаченко примерно в 5-6 раунде, сообщает Boxingscene.

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По словам американца, Теофимо нокаутирует украинца правой рукой, которой победил Линареса. Лопес очень быстрый и точный боксер.

Он искренне будет радоваться победе земляка. Лопес много работал, чтобы получить высокий результат. Если Теофимо будет праздновать успех в этом поединке, он заберет пояса у Ломаченко и станет звездой бокса.

Ломаченко – Лопес: главное