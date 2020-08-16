Боксер Роландо Ромеро вважає, що володар титулу IBF Теофімо Лопес завдасть другої поразки Василю Ломаченку. Американець відправить українця у нокаут.

На думку Ромеро, Лопес покладе на ринг Ломаченка приблизно у 5-6 раунді, повідомляє Boxingscene.

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За словами американця, Теофімо нокаутує українця правою рукою, якою переміг Лінареса. Лопес дуже швидкий та точний боксер.

Він щиро буде радіти перемозі земляка. Лопес багато працював, щоб здобути високий результат. Якщо Теофімо буде святкувати успіх у цьому поєдинку, він забере пояси у Ломаченка та стане зіркою боксу.

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