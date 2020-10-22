Промоутер Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса. Но не исключает, что бой-реванш с Василием Ломаченко таки состоится.

Промоутер заявил, что среди потенциальных соперников рассматриваю трех боксеров – Райана Гарсию, Джервонту Дэвиса и Девина Хейни. Лопес сможет провести бой с кем-то из этого списка, если останется в легком весе и не проведет реванш против Ломаченко. Об этом сообщает Boxing News 24.

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По словам Арума, приоритетным вариантом является Гарсиа, у него невероятная поддержка в соцсетях. Если он победит Кэмпбелла, его поддержка будет только расти. Встреча Лопеса с Гарсией будет гораздо интереснее поединка с Хейни.

"Я не говорю о том, что Хейни и Дэвис хуже, а о том, что бой с Гарсией будет ярче. Поэтому приоритетным является бой против Райана, второй вариант – Дэвис, если он победит Санта Круса, а третий – Хейни. Его знают в боксерской общественности, но он пока неизвестен большой аудитории, так как не бился на больших платформах", – заявил Арум.

Потенциальные соперники Лопеса: главное

Райан Гарсиа

Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, победив техническим нокаутом в 1-м раунде мексиканца Эдгара Меза.

В феврале 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (с 2019 года по настоящее время), WBO NABO (с 2019 года по настоящее время) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.

Дэвин Хейни

Американский боксер, выступающий во втором полулегком, легком и первом полусреднем весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 года по настоящее время). Экс-чемпион мира по версии WBC (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе.

В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.

Джервонта Дэвис

Профессиональную карьеру боксера начал в 2013 году. В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.

Также боксер имеет прозвище "Танк" и славится скандалами и провалившимися взвешиваниями. Именно по этой причине такой поединок вызовет огромный ажиотаж у публики, если он состоится.

Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший, что делает их противостояние еще более интересным.