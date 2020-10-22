Промоутер Боб Арум розповів, хто може стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса. Але не виключає, що бій-реванш з Василем Ломаченком таки відбудеться.

Промоутер заявив, що серед потенційних суперників розглядаю трьох боксерів – Райана Гарсію, Джервонту Девіса та Девіна Хейні. Лопес зможе провести бій з кимось з цього списку, якщо залишиться у легкій вазі та не проведе реванш проти Ломаченка. Про це повідомляє Boxing News 24.

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За словами Арума, пріоритетним варіантом є Гарсіа, у нього неймовірна підтримка у соцмережах. Якщо він переможе Кемпбелла, тому його підтримка лише зростатиме. Зустріч Лопеса з Гарсією буде набагато цікавішою за поєдинок з Хейні.

"Я не говорю про те, що Хейні та Девіс гірше, а про те, що бій з Гарсією буде яскравішим. Тому пріоритетним є бій проти Райана, другий варіант – Девіс, якщо він переможе Санта Круса, а третій – Хейні. Його знають в боксерській спільноті, але він поки невідомий великій аудиторії, тому що не бився на великих платформах", – заявив Арум.

Потенційні суперники Лопеса: головне

Райан Гарсіа

Дебютував на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у 1-му раунді над мексиканцем Едгаром Меза.

У лютого 2020 року у 1-му раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (з 2019 до сьогодні), WBO NABO (з 2019 до сьогодні) у легкій вазі. За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у другій напівлегкій вазі.