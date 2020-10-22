Абсолютный чемпион мира Лопес рассекретил амбициозные планы после победы над Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не остановятся на достигнутом после победы над украинцем Василием Ломаченко. Американец стремится повторить такое же достижение, но уже в другой весовой категории.
Теофимо Лопес нанес второе поражение в карьере Ломаченко, которое оказалось болезненным для украинца. Американец отобрал из-под носа у Василия звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На этом достижении молодой Теофимо не остановился и планирует продолжить победную серию. Об этом сообщает Top Rank.
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Амбициозные планы Лопеса
По словам американца, еще осталось много поясов в других дивизионах, которые он не получил. Поэтому цели Лопеса только растут. Американец хочет стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе и первым боксером, который стал обладателем всех поясов в двух дивизионах в эру 4-х титулов.
"Два чемпиона Хосе Рамирес и Джош Тейлор, встретятся между собой. Я буду следить за ними, чтобы организовать бой с победителем", – заявил Лопес.
- Бой между Ломаченко и Лопесом продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
- Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.