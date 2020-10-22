Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес не остановятся на достигнутом после победы над украинцем Василием Ломаченко. Американец стремится повторить такое же достижение, но уже в другой весовой категории.

Теофимо Лопес нанес второе поражение в карьере Ломаченко, которое оказалось болезненным для украинца. Американец отобрал из-под носа у Василия звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. На этом достижении молодой Теофимо не остановился и планирует продолжить победную серию. Об этом сообщает Top Rank.

Стоит прочитать: Лопес вышел на бой с тремя травмами: реакция команды американца на повреждение Ломаченко

Амбициозные планы Лопеса

По словам американца, еще осталось много поясов в других дивизионах, которые он не получил. Поэтому цели Лопеса только растут. Американец хочет стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе и первым боксером, который стал обладателем всех поясов в двух дивизионах в эру 4-х титулов.

"Два чемпиона Хосе Рамирес и Джош Тейлор, встретятся между собой. Я буду следить за ними, чтобы организовать бой с победителем", – заявил Лопес.

What does a 23-year-old, 4-belt champion do when they make history?



They look to make more history.



@TeofimoLopez on @SportsCenter w/ @notthefakeSVP pic.twitter.com/paMO9gmlmC — Top Rank Boxing (@trboxing) October 21, 2020