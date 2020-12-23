Лопес не хочет проиграть: менеджер Ломаченко раскрыл секрет отсутствия реванша
Эгис Климас, который является менеджером украинского боксера Василия Ломаченко признался, что знает причину отказа Теофимо Лопеса о проведении боя-реванша. Представитель украинца уверен, что команда американца боится потерпеть поражение.
Первый поединок боксеров состоялся в октябре. Василий Ломаченко был сам не похож на себя в бою с Теофимо Лопесом. Что привело к поражению украинца по единогласному решению судей. Интересно, что в контракте боя не был прописан реванш. Менеджер Эгис Климас признался, что американская сторона боится поражения от своего подопечного, сообщает BoxingScene.
Стоит прочитать Ломаченко сильнее, чем все думают: Лопес-старший неожиданно похвалил украинца
О неготовности Лопеса к реваншу
Лопес вовсе не заинтересован в проведении второго поединка с украинцем. Он не видит смысла и отмечает, что сколько бы они ни выходили на один ринг, все равно победа будет за ним.
Климас придерживается совершенно иного мнения относительно отсутствия реванша. Ломаченко тоже готов выйти еще раз с Теофимо после того, как в январе сможет вернуться к полноценным тренировкам. Что касается поединков, то здесь украинский боксер выйдет на ринг не раньше весны 2021-го года. Лопес должен провести обязательную защиту титула с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом.
Реванш с Лопесом? А что мы можем сделать? Мы не можем заставить их дать нам реванш, если они сами не захотят. А причина, по которой не хотят, проста: они не хотят проиграть,
– сказал менеджер Ломаченко.
- Ломаченко уступил Лопесу по единогласному решению судей. Но вот после боя возник скандал вокруг оценок одного из рефери. Менеджер украинца вообще заявил, что его клиенты больше никогда не будут драться под присмотром арбитра Джули Ледерман.
- После боя боксеры легли на операционный стол, чтобы залечить травмы. Лопес почти сразу приступил к тренировкам.
- Американская команда активно ищет следующих соперников для американца.
Поделиться новостью