Эгис Климас, который является менеджером украинского боксера Василия Ломаченко признался, что знает причину отказа Теофимо Лопеса о проведении боя-реванша. Представитель украинца уверен, что команда американца боится потерпеть поражение.

Первый поединок боксеров состоялся в октябре. Василий Ломаченко был сам не похож на себя в бою с Теофимо Лопесом. Что привело к поражению украинца по единогласному решению судей. Интересно, что в контракте боя не был прописан реванш. Менеджер Эгис Климас признался, что американская сторона боится поражения от своего подопечного, сообщает BoxingScene.

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О неготовности Лопеса к реваншу

Лопес вовсе не заинтересован в проведении второго поединка с украинцем. Он не видит смысла и отмечает, что сколько бы они ни выходили на один ринг, все равно победа будет за ним.

Климас придерживается совершенно иного мнения относительно отсутствия реванша. Ломаченко тоже готов выйти еще раз с Теофимо после того, как в январе сможет вернуться к полноценным тренировкам. Что касается поединков, то здесь украинский боксер выйдет на ринг не раньше весны 2021-го года. Лопес должен провести обязательную защиту титула с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом.

Реванш с Лопесом? А что мы можем сделать? Мы не можем заставить их дать нам реванш, если они сами не захотят. А причина, по которой не хотят, проста: они не хотят проиграть,

– сказал менеджер Ломаченко.