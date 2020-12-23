Егіс Клімас, який є менеджером українського боксера Василя Ломаченка зізнався, що знає причину відмови Теофімо Лопеса щодо проведення бою-реваншу. Представник українця впевнений, що команда американця боїться зазнати поразки.

Перший поєдинок боксерів відбувся у жовтні. Василь Ломаченко був сам не схожий на себе у бою з Теофімо Лопесом. Що призвело до поразки українця за одноголосним рішенням суддів. Цікаво, що у контакті бою не був прописаний реванш. Менеджер Егіс Клімас зізнався, що американська сторона боїться поразки від свого підопічного, повідомляє BoxingScene.

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Про неготовність Лопеса до реваншу

Лопес зовсім не зацікавлений у проведенні другого поєдинку з українцем. Він не бачить сенсу та зазначає, що скільки б вони не виходили на один ринг, все одно перемога буде за ним.

Клімас дотримується зовсім іншої думки щодо відсутності реваншу. Ломаченко теж готовий вийти ще раз з Теофімо після того, як у січні зможе повернутись до повноцінних тренувань. Що стосується поєдинків, то тут український боксер вийде на ринг не раніше весни 2021-го року. Лопес повинен провести обов'язковий захист титулу з обов'язковим претендентом IBF Джорджем Камбососсом.

Реванш з Лопесом? А що ми можемо зробити? Ми не можемо змусити їх дати нам реванш, якщо вони самі не захочуть. А причина, по якій не хочуть, проста: вони не хочуть програти,

– сказав менеджер Ломаченка.