Чемпіон світу у чотирьох вагових дівізіонах мексаканець Лео Санта Крус вважає, що поєдинок має бути вражаючим. На його думку, Лопес є гідним суперником для українця та може завдати йому поразки.

Боксер поділився своїми очікування від поєдинку, пише Vringe.

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Гідний суперник для Ломаченка

За словами Круса, він із нетерпінням чекає поєдинку між українцем та американцем. Цей поєдинок подарував йому нову ідею і надію. Тепер боксер теж сподівається на якнайшвидший камбек на ринг.

Він вважає Лопеса найбільш гідним суперником для Ломаченка. На його думку, Лопес – природжений легковаговик. Йому до снаги впіймати українця ударом, який зможе принести його перемогу над Ломаченком.

Лопес – потужний та вибуховий боксер. Він вміє яскраво зловити суперника на ударі,

– заявив Санта Крус.

Додамо, що бій планує відбутися з глядачами на трибунах. Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.

Ломаченко – Лопес: головне про бій