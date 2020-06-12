Лопес може покласти Ломаченка на ринг – чемпіон світу Санта Крус
Чемпіон світу у чотирьох вагових дівізіонах мексаканець Лео Санта Крус вважає, що поєдинок має бути вражаючим. На його думку, Лопес є гідним суперником для українця та може завдати йому поразки.
Боксер поділився своїми очікування від поєдинку, пише Vringe.
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Гідний суперник для Ломаченка
За словами Круса, він із нетерпінням чекає поєдинку між українцем та американцем. Цей поєдинок подарував йому нову ідею і надію. Тепер боксер теж сподівається на якнайшвидший камбек на ринг.
Він вважає Лопеса найбільш гідним суперником для Ломаченка. На його думку, Лопес – природжений легковаговик. Йому до снаги впіймати українця ударом, який зможе принести його перемогу над Ломаченком.
Лопес – потужний та вибуховий боксер. Він вміє яскраво зловити суперника на ударі,
– заявив Санта Крус.
Додамо, що бій планує відбутися з глядачами на трибунах. Наразі ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок між Ломаченком і Лопесом мав відбутися 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
- Через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO.
- Титул IBF все ще належить Лопесу.