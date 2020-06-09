Американский боксер-профессионал Райан Гарсиа считает, что Ломаченко еще рано находиться на первой строчке рейтинга лучших. По его мнению, есть много более сильных боксеров, чем украинец.

21-летний американец Райан Гарсиа прокомментировал лидерство украинца рейтинга Pound-for-Pound, пишет boxingnews24.

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Дерзкое заявление

Ломаченко – отличный боец, у него приемлемое резюме, но никак не номер один. Он сейчас не является лучшим мире,

– заявил боксер.

По мнению Райана, Сауль Альварес сильнее украинца, имеет гораздо больше козырей, а также давно не терпел поражений. Он уступил только Флойду Мейвезеру. Американец удивлен, что Сауль еще не на вершине P4P.

Гарсия добавляет, что никак не умаляет заслуг Ломаченко, впрочем ему надо сделать больше, чтобы быть лучшим.

Дебютировал Гарсиа на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над мексиканцем Эдгаром Меза.

В февраля 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – до сих пор).

WBO NABO (2019 – до сих пор) в легком весе.

По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во 2-й полулегком весе.

Достижения Василия Ломаченко: главное