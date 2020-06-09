"Ломаченко – отличный боксер, но отнюдь не лучший": дерзкий Гарсиа об украинце
Американский боксер-профессионал Райан Гарсиа считает, что Ломаченко еще рано находиться на первой строчке рейтинга лучших. По его мнению, есть много более сильных боксеров, чем украинец.
21-летний американец Райан Гарсиа прокомментировал лидерство украинца рейтинга Pound-for-Pound, пишет boxingnews24.
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Дерзкое заявление
Ломаченко – отличный боец, у него приемлемое резюме, но никак не номер один. Он сейчас не является лучшим мире,
– заявил боксер.
По мнению Райана, Сауль Альварес сильнее украинца, имеет гораздо больше козырей, а также давно не терпел поражений. Он уступил только Флойду Мейвезеру. Американец удивлен, что Сауль еще не на вершине P4P.
Гарсия добавляет, что никак не умаляет заслуг Ломаченко, впрочем ему надо сделать больше, чтобы быть лучшим.
- Дебютировал Гарсиа на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над мексиканцем Эдгаром Меза.
- В февраля 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – до сих пор).
- WBO NABO (2019 – до сих пор) в легком весе.
- По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во 2-й полулегком весе.
Достижения Василия Ломаченко: главное
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.