Ломаченко возглавляет рейтинг лучших среди боксеров по точности силовых ударов
16 ноября 2021 , 14:19Читати новину українською
Источник:твиттер Дэна Каноббио
Представитель компьютеризированной системы оценки ударов в боксе Compubox Дэн Каноббио опубликовал список действующих боксеров по проценту точных силовых ударов. Украинский боксер Василий Ломаченко возглавил рейтинг.
Ломаченко снова самый лучший
Украинский боксер обошел Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других именитых боксеров.
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Показатель Ломаченко – 47,7% чётких ударов. На втором месте расположился чемпион мира в среднем дивизионе Теренс Кроуфорд – 47,5%. Топ-3 замыкает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес, мексиканец доносит 47% силовых ударов.
Ломаченко – Комми: что известно о поединке
- В следующем поединке Ломаченко встретится с представителем Ганы Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря 2021 на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
- В 2020 году украинский боксер лишился всех своих чемпионских поясов в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей. Летом Ломаченко победил японца Массаиоши Накатани, нокаутировав его в 9-м раунде.
- Ганский боксер также сражался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 он проиграл ему нокаутом и лишился титула IBF. В своем последнем поединке, в феврале 2021 года, ганец досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса.
- Комми провел в профи-ринге 33 поединка, в которых одержал 30 побед (27 – нокаутом) и трижды проиграл.