Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес посоветовал Василию Ломаченко не останавливаться на достигнутом. Американец намекнул на то, что украинцу не стоит надеяться на реванш.

Теофимо Лопес посоветовал Василию Ломаченко сосредоточиться на своих будущих действиях. Ему не стоит думать о еще одном бое против американца, сообщает Boxingnews24.

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Комплимент от Лопеса

Боксер из США неожиданно для всех в последнее время разбрасывался комплиментами в сторону Ломаченко, которому 17 октября нанес поражение и забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона. На этот раз Теофимо назвал Василия великим чемпионом и пожелал ему успехов.

Ты не сможешь вернуть эту победу. Я думаю, ему нужно двигаться вперед. Вот что я пытаюсь сказать ему во время всех этих интервью. Просто идти вперед. Независимо от того, останется ли он в весе 135 фунтов. Я думаю, что он – великий чемпион, желаю ему успехов,

– заявил Лопес.

Американец не против, чтобы Ломаченко остался в легком весе. По его словам, все соперники Василия будут иметь большие проблемы. У боксера из Украины есть достаточно сил, чтобы дойти до поставленной цели – быть абсолютным чемпионом в легком весе или в любом другом. Лопес уверен, что украинец сможет победить любого соперника в этом дивизионе.