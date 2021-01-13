Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу стремится получить реванш от американца. Однако реванш не предусмотрен контрактом, что позволяет Лопесу игнорировать требование украинца. Но все же есть условие, при котором второй бой между Ломаченко и Лопесом может состояться.

Боб Арум, промоутер Ломаченко и Лопеса, рассказал, что может спасти реванш между боксерами. Об этом сообщает Xsport.

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Деньги всегда диктовали погоду в боксе

Арум рассказал, что до сих пор не говорил с Ломаченко о будущем украинского боксера. В то же время Арум провел разговор с менеджером украинца Эгисом Климасом.

Он пересказал, что Ломаченко хочет реванша с Лопесом. Но по словам Арума, Лопес не склонен давать реванш Василию.

По мнению Арума, спасти реванш может предложение какой-то страны Среднего Востока, которая согласится щедро заплатить за бой.

Например после того, как к нам обратится один из миллионеров Среднего Востока с предложением сделать реванш в одной из восточных стран. Вы и сами знаете, что деньги всегда диктовали погоду в боксе. А нам пока сложно, так как без зрителей все эти топ-поединки сделать практически нереально. Это все сплошные огромные финансовые потери,

– заявил Арум.

Что известно о реванше между Ломаченко и Лопесом

Первая встреча боксеров состоялась в ночь с 17 на 18 октября 2020 года. Ломаченко проиграл решением судей.

В поединке с Лопесом украинец потерял титулы WBA, WBC, WBO. Таким образом, 23-летний Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.

Однако Ломаченко не соглашается с поражением. Во-первых, Василий вышел на бой с Лопесом с травмой плеча. Ему сделали операцию после поединка. Следовательно, украинец не мог продемонстрировать весь свой потенциал.

Во-вторых, Ломаченко считает, что судьи были не вполне объективными. Украинец насчитал ничью в бою с Лопесом, за что был раскритикован.

33-летний Ломаченко призывает Лопеса доказать "законность" своей победы в реванше. Василий предлагает провести и третий бой, если он в реванше одолеет американца.