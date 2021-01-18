Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес порадив Василю Ломаченку не зупинятись на досягнутому. Американець натякнув на те, що українцю не варто сподіватись на реванш.

Теофімо Лопес порадив Василю Ломаченку зосередитись на своїх майбутніх діях. Йому не варто думати про ще один бій проти американця, повідомляє Boxingnews24.

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Комплімент від Лопеса

Боксер із США неочікувано для всіх останнім часом розкидався компліментами у сторону Ломаченка, якому 17 жовтня завдав поразки та забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона. Цього разу Теофімо назвав Василя великим чемпіоном та побажав йому успіхів.

Ти не зможеш повернути цю перемогу. Я думаю, йому потрібно рухатися вперед. Ось що я намагаюся сказати йому під час усіх цих інтерв'ю. Просто йти вперед. Незалежно від того, чи залишиться він у вазі 135 фунтів. Я думаю, що він – великий чемпіон, бажаю йому успіхів,

– заявив Лопес.

Американець не проти, щоб Ломаченко залишився у легкій вазі. За його словами, всі суперники Василя матимуть великі проблеми. У боксера з України є достатньо сил, щоб дійти до поставленої цілі – бути абсолютним чемпіоном у легкій вазі чи у будь-якій іншій. Лопес впевнений, що українець зможе перемогти будь-якого суперника у цьому дивізіоні.