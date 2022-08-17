Инсайдер назвал имя следующего соперника Ломаченко

Василий Ломаченко уехал из Украины, чтобы подготовиться к предстоящему поединку. Он уже прибыл в США.

С кем встретится Ломаченко

Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис. Согласно источникам ESPN, боксеры договорились о бое в легком весе, которое запланировано на конец октября.

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Украинец претендует на бой с победителем реванша между Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом, который состоится 15 октября.

Василий мог встретиться с австралийским боксером этого июня. Однако после начала полномасштабного вторжения россии он вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского. Впоследствии известные спортивные деятели сообщали, что боксер служит в рядах ВСУ.

17 августа стало известно, что Ломаченко уехал из Украины в США.

Я был готов к этому моменту, и мне нужен этот шанс. Мне нужно это сражение. Бой за абсолютное чемпионство,

– прокомментировал Василий свой приезд в США.

Что известно о потенциальном сопернике украинца