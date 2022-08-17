Инсайдер назвал имя следующего соперника Ломаченко

17 августа 2022 , 13:16
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Источник:

твиттер Майка Коппинджера

Василий Ломаченко уехал из Украины, чтобы подготовиться к предстоящему поединку. Он уже прибыл в США.

С кем встретится Ломаченко

Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис. Согласно источникам ESPN, боксеры договорились о бое в легком весе, которое запланировано на конец октября.

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Украинец претендует на бой с победителем реванша между Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом, который состоится 15 октября.

Василий мог встретиться с австралийским боксером этого июня. Однако после начала полномасштабного вторжения россии он вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского. Впоследствии известные спортивные деятели сообщали, что боксер служит в рядах ВСУ.

17 августа стало известно, что Ломаченко уехал из Украины в США.

Я был готов к этому моменту, и мне нужен этот шанс. Мне нужно это сражение. Бой за абсолютное чемпионство,
– прокомментировал Василий свой приезд в США.

Что известно о потенциальном сопернике украинца

  • 26-летний Джемейн Ортис выиграл 16 поединков и 1 свел вничью. У американца нет ни одного поражения. Недавно он победил Джемела Герринга.
  • Напомним, что последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы. В общей сложности на его счету 16 побед и 2 поражения.
Автор: Дарина Жданович