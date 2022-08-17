С кем встретится Ломаченко
Инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что следующим соперником украинца будет Джемейн Ортис. Согласно источникам ESPN, боксеры договорились о бое в легком весе, которое запланировано на конец октября.
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Украинец претендует на бой с победителем реванша между Дэвином Хейни и Джорджем Камбососом, который состоится 15 октября.
Василий мог встретиться с австралийским боксером этого июня. Однако после начала полномасштабного вторжения россии он вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского. Впоследствии известные спортивные деятели сообщали, что боксер служит в рядах ВСУ.
17 августа стало известно, что Ломаченко уехал из Украины в США.
Я был готов к этому моменту, и мне нужен этот шанс. Мне нужно это сражение. Бой за абсолютное чемпионство,
– прокомментировал Василий свой приезд в США.
Что известно о потенциальном сопернике украинца
- 26-летний Джемейн Ортис выиграл 16 поединков и 1 свел вничью. У американца нет ни одного поражения. Недавно он победил Джемела Герринга.
- Напомним, что последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы. В общей сложности на его счету 16 побед и 2 поражения.