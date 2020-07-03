Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) в обновленном рейтинге WBС переместился на вторую строчку, уступая только экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), который до конца года должен провести третий бой с Фьюри.

Звание "временного" чемпиона принадлежит Диллиану Уайту, пояс WBC Silver находится у Даниэля Дюбуа, а Филипп Хргович является обладателем пояса WBC International, сообщает British Boxing News. Интересно: Найти и уничтожить: Чисора рассказал, каким видит бой против Усика Рейтинг WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер Александр Усик Луис Ортис Энди Руис-младший Оскар Ривас Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Филипп Хргович Александр Поветкин Майкл Хантер Джо Джойс Дерек Чисора Чарльз Мартин Эфэ Аджагба Агит Кабайел Усик и пояс WBO Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Поясом с декабря прошлого года владеет британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Александр Усик в супертяжелом весе успел провел только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион 2012 года должен провести бой с Дереком Чисорой.