Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у рейтинг найкращих боксерів сучасності. Першу сходинку посів мексиканець Сауль Альварес.

Такий рейтинг видання The Ring опублікувало у своєму Instagram . Топ-5 найкращих складалась незалежно від вагової категорії.

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Першу сходинку посів чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес .

Йому "у спину дихає" український володар титулів легкого дивізіону за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко. Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA і IBF в найлегшій вазі, японець Наоя Іноуе.

Також в топ-5 виявився ще один українець Олександр Усик.

Топ-5 найкращих боксерів

Сауль Альварес Василь Ломаченко Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Олександр Усик

Досягнення Василя Ломаченка: головне

У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.

На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.

У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.

Кар'єра Олександра Усика