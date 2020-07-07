Ломаченко та Усик увійшли у топ-5 найкращих боксерів сучасності – The Ring
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили у рейтинг найкращих боксерів сучасності. Першу сходинку посів мексиканець Сауль Альварес.
Такий рейтинг видання The Ring опублікувало у своєму Instagram. Топ-5 найкращих складалась незалежно від вагової категорії.
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Першу сходинку посів чемпіон світу за версією WBA в другій середній вазі, мексиканець Сауль Альварес .
Йому "у спину дихає" український володар титулів легкого дивізіону за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко. Замкнув трійку лідерів чемпіон WBA і IBF в найлегшій вазі, японець Наоя Іноуе.
Також в топ-5 виявився ще один українець Олександр Усик.
Топ-5 найкращих боксерів
- Сауль Альварес
- Василь Ломаченко
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Олександр Усик
Досягнення Василя Ломаченка: головне
- У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.
- На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.