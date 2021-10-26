Ломаченко и Усик лучше братьев Кличко: неожиданное заявление главного редактора The Ring

26 октября 2021 , 13:00
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Источник:

The Ring

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер назвал топ-5 лучших украинских боксеров. В этот список попали и братья Кличко.

Лучшие украинские боксеры по мнению Фишера

По словам Дага Фишера Василий Ломаченко – сильнейший украинец в истории бокса.

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Рейтинг лучших украинских боксеров по мнению Дага Фишера:

  1. Василий Ломаченко
  2. Александр Усик
  3. Владимир Кличко
  4. Виталий Кличко
  5. Луис "Кид" Каплан

Вероятно, что мало кто знает, что американский боксер Каплан имеет украинские корни.

Вы, видимо, не знакомы с Капланом, но он родился в Киеве в 1901 году, переехал в Коннектикут, когда был ребенком, начал заниматься боксом, перешел в профессионалы в подростковом возрасте и выиграл титул в полулегком весе в 1925 году,
– отмечает автор.

Главный редактор издания The Ring акцентирует внимание на том, что Каплан был занесен в международный зал боксерской славы посмертно в 2003 году.

"За свою 15-летнюю профессиональную карьеру он одержал 109 побед, включая победы над коллегами из Зала славы Билли Петроллем, Баттлингом Баталино и Сэмми Манделлом", – сказал Фишер.

  • Каплан и его семья эмигрировали в США из Украины, когда ему было пять лет.
  • В 1925 году он стал чемпионом мира в полулегком весе.
  • В 1926 отказался от титула чемпиона и перешел в высшую весовую категорию.
  • Потерпев поражение в 1933 году в бою с Кокоа Кид закончил свою боксерскую карьеру.

 

 

Автор: Дарина Жданович