Кличко-младший опубликовал фотографию со Стюардом и посвятил ему несколько строк в своем блоге в инстаграме.
Смотрите также Месть за брата: Кличко вспомнил, как ярко выиграл свой первый титул чемпиона мира
Я думаю о вас довольно часто. Поминали вас в этот день вашей смерти. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу,
– написал Владимир Кличко.
Эмануэль Стюард ушел из жизни 25 октября 2012 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.
Что известно о сотрудничестве Кличко и Стюарда
- За свою карьеру американский специалист работал не только с Владимиром Кличко, но и с такими боксерами, как Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. Украинский боксер начал работу со специалистом в начале 2004 года и за восемь лет совместной работы выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.
- Кличко потерял все титулы в 2015 году, проиграв британцу Тайсону Фьюри, а затем упустил возможность вернуть награды, уступив другому британцу – Энтони Джошуа.