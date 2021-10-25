Кличко-младший опубликовал фотографию со Стюардом и посвятил ему несколько строк в своем блоге в инстаграме.

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Я думаю о вас довольно часто. Поминали вас в этот день вашей смерти. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта – боксу,

– написал Владимир Кличко.

Эмануэль Стюард ушел из жизни 25 октября 2012 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала длительная онкологическая болезнь.

Что известно о сотрудничестве Кличко и Стюарда