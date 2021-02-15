Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко зіграв за хокейну команду Аккерман зі свого рідного міста. Його команда не змогла перемогти Бессарабію з Ізмаїла, але гра вийшла напруженою, зібравши безліч глядачів.

Це друга гра між клубами Аккерман і Бессарабія. У першій грі Аккерман переміг з рахунком 7:3, але в цій програв з рахунком 9:10.

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Ломаченко грав нападником за команду рідного міста. Незважаючи на величезний розрив у перших двох таймах 2:8, Аккерману майже вдалося зрівняти рахунок до кінця гри.

Останній бій Ломаченка

У жовтні 2020 року Лопес у 12-раундовому поєдинку переміг Ломаченка. Бій завершився невеликим скандалом. Рішення одного з суддів обурило українську команду. Джулі Ледерман віддала Василю лише один раунд.

Український боксер кволо поводив себе на ринзі, а після сутички пояснив, що проводив бій із травмованим плечем. Боксер з України був прооперований та вже потрохи повертається до повноцінних тренувань. Він воліє провести бій-реванш з Теофімо, але американець навідріз відмовляється від ще одного поєдинку з Василем.

Найбільшою помилкою українця було те, що в угоді поєдинку не було пункту про реванш.