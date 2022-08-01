Ломаченко добросовестно несет службу в рядах ВСУ, – Шатерникова стала в защиту боксера
Источник:фейсбук Алины Шатерниковой
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова стала в защиту Василия Ломаченко. Она заявила, что боксер несет службу в рядах ВСУ.
Шатерникова: Василий Ломаченко – военнослужащий ВСУ
Политики и спортсмены неоднократно высказывались о позиции Василия Ломаченко. Дело в том, что боксер не высказывался публично о российско-украинской войне.
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Однако Алина Шатерникова считает, что такие обвинения бесполезны. Она заявила, что боксер служит в рядах ЗСЦ.
"На все информационные несуразные упреки и нездоровые фантазии по поводу легенды мирового бокса и спорта в целом, украинца, которым увлекается весь мир, Василия Ломаченко, сообщаю без эмоций и имея достоверные данные и факты:
Василий Ломаченко – военнослужащий Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны все это время усердно выполняет приказы своего командира, и, как это было всегда, служит украинскому народу и Украине", – заверила Шатерникова.
Она заверила, что знает, в какой именно части служит Ломаченко, но по понятным причинам не будет этого разглашать.
Какие войска, номер воинской части и так далее – я лично имею всю информацию, но давать ее не ко времени и, соответственно, совсем неуместно сейчас,
– добавила вице-президент Лиги профессионального бокса.
Критика по адресу Ломаченко
- Недавно бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко подчеркнул, что ему не ясна позиция Василия Ломаченко, поскольку он продолжает молчать о войне в родной стране.
- Также Ломаченко раскритиковал политтехнолог Владимир Петров, он заявил, что боксер ждет оккупантов и ненавидит ВСУ.